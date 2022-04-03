Усик рассказал, почему не стремится нокаутировать соперника

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) сообщил, что никогда не настраивается на нокаут, потому что не хочет травмировать соперника.

«Я не отношусь к этому так, что нокаутировал и радуюсь этому. Нет, поскольку, как я уже говорил, у каждого моего оппонента есть семья, которая очень за него переживает. Если я побеждаю по очкам, слава богу. Если приходит нокаут, слава богу. Несмотря на то, что бокс — это жесткий вид спорта, я не хочу, чтобы кто-то выходил с ринга очень травмированным».

В профессиональной карьере Усик 13 раз побеждал нокаутом. В предыдущем поединке он выиграл единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) у Энтони Джошуа (26-2). Бой состоялся 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Следующий бой Уски проведет в мае вновь против Джошуа.