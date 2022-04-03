Усик: «Пересматривал свой бой с Джошуа 8-9 раз»

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0) признался, что неоднократно пересматривал свой бой с англичанином Энтони Джошуа (26-2), чтобы проанализировать свои действия и учесть ошибки, которые он совершил во время боя.

«Я пересматривал этот бой где-то 8 или 9 раз, — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Tipsport. — Каждый раз я записывал в своей книжке, которую веду уже много лет, что я делал неправильно. Вспоминаю, что это был очень крутой и непростой поединок. Слава богу, я победил. Тренер смотрел бой отдельно, я отдельно. Затем мы смотрим вместе и разбираем ошибки, которые сделали. Хорошие вещи, которые мы делали, останутся, но нужно стереть из памяти плохие ошибки, которые мы делали».

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) в сентябре 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Следующий бой украинец проведет в мае. Соперником Усика вновь станет Джошуа.