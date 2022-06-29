Усик: «Фьюри боится меня, поэтому не хочет боксировать со мной»

Усик заявил, что Фьюри не хочет боксировать с ним, потому что боится

Боксер Александр Усик объяснил, почему британец Тайсон Фьюри не хочет боксировать с ним.

«Тайсон Фьюри не хочет со мной боксировать, потому что я не на его уровне, — сказал Усик ютуб-каналу iFL TV. — Он не хочет, потому что он боится меня.

Фьюри хочет 500 миллионов за бой со мной? Смешно. Я тоже могу сказать, что хочу 500 миллионов. Но кто ему даст эти деньги?».

Следующим соперником Усика станет Энтони Джошуа. Бой между ними пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик выиграл у Джошуа единогласным решением судей.