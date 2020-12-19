Популярный казахстанский боксер Геннадий Головкин возвращается в ринг. GGG проведет первый более чем за год бой, соперник одного из лучших средневесов мира — не самый известный поляк Камил Шеремета.

Бой Головкин — Шеремета состоится в ночь с пятницы на субботу, 19 декабря, по московскому времени. Место проведения боксерского шоу — Холливуд (штат Флорида, США). На кону в главном событии вечера, 12-раундовом поединке между Головкиным и Шереметой стоят два титула IBF и IBO в среднем весе, которые принадлежат боксеру из Казахстана. Ориентировочное время начала боя — 4.00 (мск).

Накануне Головкин и Шеремета прошли церемонию взвешивания и провели дуэль взглядов. Вес боксера из Казахстана — 72,2 кг, поляка — 72,1 кг.

31-летний Шеремета после дебюта на профессиональном ринге в декабре 2012 года провел 21 бой и все из них выиграл (5 — нокаутом). При этом в послужном списке поляка нет больших побед, а в предыдущий раз он боксировал в октябре 2019 года.

38-летний Головкин также не выходил в ринг с октября 2019 года, когда одержал спорную победу решением судей над украинцем Сергеем Деревянченко и завоевал вакантные пояса IBF и IBO.

Рекорд Головкина — 42 боя, 40 побед (35 — нокаутом), 1 поражение и 1 ничья после дебюта в мае 2006 года.

Оба невыигранных поединка боксер из Казахстана провел против мексиканца Канело Альвареса в сентябре 2017-го (ничья) и сентябре 2018-го (поражение). Поражение от Канело прервало серию GGG из 20 успешных защит подряд, в бою с ним он потерял пояса WBA (Super), WBC и IBO.

Альварес свой первый бой в 2020 году проведет через день после Головкина — в Сан-Антонио (штат Техас, США). Его соперником станет британец Каллум Смит. Не исключено, что в случае побед Головкина и Альвареса компания DAZN организует третий поединок этих популярных боксеров.

Tonight's Running Order. ?



Fights start at 5pm ET / 2pm PT! pic.twitter.com/G0UC3QcAT1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2020

Бой Головкин — Шеремета можно смотреть в прямом эфире по подписке на официальном сайте DAZN или платно на «Амедиатеке». Также бокс покажут казахстанские телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Время начала онлайн трансляций — 1.00 (по Москве).

Ориентировочное время выхода в ринг Головкина и Шеремета — 4.00 (мск) 19 декабря.