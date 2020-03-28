Поединки между тяжеловесами Александром Поветкиным против Диллиана Уайта, а также Александром Усиком и Дереком Чисорой будут отменены из-за пандемии коронавируса.

— Мы не знаем, как долго будет продолжаться карантин. Но мы знаем, что самый удачный расклад для нас — бои в Великобритании стартуют в июне, — цитирует промоутера Эдди Хирна Boxing News 24. — Вот почему мы должны майские турниры перенести на альтернативные даты. Никто ничего в мае делать не будет.

Бой Поветкин — Уайт был запланирован на 2 мая в Манчестере, а поединок Усик — Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

33-летний Александр Усик ранее перешел из первого тяжелого веса в тяжелый. Он провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех победил (13 нокаутов). 36-летний Дерек Чисора одержал 32 победы (23 нокаута) при девяти поражениях.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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