Боец Верулашвили готов заменить Емельяненко в бою с Дациком

Боец Реваз Верулашвили рассказал, что готов заменить Александра Емельяненко в поединке с Вячеславом Дациком по прозвищу «Рыжий Тарзан».

«В случае, если поединок сорвется, мы даем необходимое время на подготовку Дацику, хотя мне никто не давал времени на должную подготовку по боксу. Мы показали лучший бой Дацика в данный момент, потому что это был не один раунд, как все привыкли видеть. Я был не в состоянии и показал с ним такой бой, который никто не показывал. Я вижу только себя рядом с ним», — цитирует Верулашвили Metaratings.ru.

Емельяненко и Дацик должны провести поединок по правилам бокса на Hardcore Boxing в сентябре.

Верулашвили и Дацик встречались в прошлом году. Тогда победу одержал «Рыжий Тарзан».