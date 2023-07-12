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12 июля, 22:50

Тарасов: «Многие профессионалы понимают, что у Нганну шансов нет против Фьюри»

Галина Глазко
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Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов поделился мнением о предстоящем поединке тяжеловесов по правилам бокса между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

— Как минимум, весь мир будет на это смотреть. Очередное интересное противостояние. Мы знаем, что Фрэнсис Нганну — это опытный боец. Не боксер, конечно, но все-таки ударник. Многие профессионалы понимают, что у Нганну шансов нет, но надеются, что бой получится крутым и интересным. Возможно, будет апсет года, и Фьюри проиграет, — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Фьюри против Нганну, супербой чемпиона WBC и экс-чемпиона UFC: основная информация
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/12/20859248.shtml
Артем Тарасов
Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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