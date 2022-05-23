Боец ММА Семенов назвал фаворита поединка Прашовича против Папина

Боец ММА Андрей Семенов назвал своего фаворита предстоящего поединка Дилана Прашовича против Алексея Папина.

«Думаю, что победа будет за Папиным. Хотя соперник у него непростой. На мой взгляд, здесь нужно будет проявить характер», — отметил Семенов в интервью РЕН ТВ.

Он также подчеркнул важность тактической подготовки, особенно в данном случае, где уровни бойцов, по его мнению, примерно равны. Он также напомнил, что Папин является выходцем из кикбоксинга, который около пяти лет довольно успешно «бьется по правилам бокса». По мнению Семенова, у него поставлен хороший удар.

«Для боксера-профессионала, мне кажется, он достаточно молод. Еще может показать себя и выиграть новые титулы», — добавил боец.

Напомним, что черногорский нокаутер Дилан Прашович выйдет на ринг против одного из топ-10 лучших тяжеловесов мира, занимающего верхнюю строчку рейтинга WBC, Алексея Папина 27 мая. Встреча состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Зрители в прямом эфире увидят несколько поединков.