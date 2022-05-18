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Сегодня, 23:27

Штырков — Мохнаткину: «Буду бить жестко, но аккуратно»

Штырков высказал мнение о бое с Мохнаткиным в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Боец ММА Иван Штырков высказал мнение о Михаиле Мохнаткине, с которым встретится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Мишу как спортсмена оцениваю только с хорошей стороны. У него отличный бэкграунд. Для него выход на боксерский ринг будет дебютом. Поэтому оцениваю только с положительной стороны, настраиваюсь серьезно. Миш, с огромным уважением отношусь к тебе как к оппоненту и спортсмену. Именно поэтому я буду бить жестко, но аккуратно», — цитирует Штыркова РЕН ТВ.

Бой Штыркова и Мохнаткина пройдет 27 мая в Омске.

Главный событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Источник: https://ren.tv/news/sport/976802-boets-mma-shtyrkov-poobeshchal-mokhnatkinu-chto-budet-bit-zhestko
Бокс
Иван Штырков
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