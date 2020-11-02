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Боец ММА Багаутинов выиграл поединок по правилам бокса

2 ноября 2020, 23:35

Российский боец ММА Али Багаутинов победил по очкам белоруса Андрея Калечица в поединке по правилам бокса в Минске.

Для Багаутинова этот бой стал вторым в боксе — в 2013 году он выиграл по очкам у Антона Бекиша. Калечиц дебютировал на профессиональном ринге.

На счету 35-летнего Багаутинова 19 побед и 7 поражений в ММА (4-2 в UFC). В 2014 году он был претендентом на пояс UFC в наилегчайшем весе, но проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Джонсону.

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