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Сегодня, 18:55

Боец Михаил Заяц дал прогноз на бой Исмаилова против Дуродолы

Иван Шитик
Корреспондент

Боец смешанного стиля Михаил Заяц оценил шансы Магомеда Исмаилова на победу в поединке против нигерийца с Оланреваджу Дуродолы. Дебют «Лысого хищника» в боксе произойдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.

«Если Дуродола тренировался хотя бы процентов на 50 и он едет сюда реально выступить, то у Исмаилова шансов нет. Исмаилов решил попробовать себя в боксе. Может быть, ради хайпа. Считаю, что шансы у него не очень велики», — сказал Заяц в интервью РЕН ТВ.

Он заметил, что бокс и ММА отличаются примерно также, как бег и футбол. Поэтому Исмаилову будет сложно на боксерском ринге. Осложняет ситуацию то, что у Дуродолы многолетний опыт в боксе

«Человек — профессионал в своем деле, он настолько силен в этой сфере, что там нет никаких шансов», — отметил Заяц.

Поединок пройдет 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/941903-boets-mma-zaiats-ismailovu-nado-bylo-nachinat-s-prostykh-sopernikov?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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