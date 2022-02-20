Боец Михаил Заяц дал прогноз на бой Исмаилова против Дуродолы

Боец смешанного стиля Михаил Заяц оценил шансы Магомеда Исмаилова на победу в поединке против нигерийца с Оланреваджу Дуродолы. Дебют «Лысого хищника» в боксе произойдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля.

«Если Дуродола тренировался хотя бы процентов на 50 и он едет сюда реально выступить, то у Исмаилова шансов нет. Исмаилов решил попробовать себя в боксе. Может быть, ради хайпа. Считаю, что шансы у него не очень велики», — сказал Заяц в интервью РЕН ТВ.

Он заметил, что бокс и ММА отличаются примерно также, как бег и футбол. Поэтому Исмаилову будет сложно на боксерском ринге. Осложняет ситуацию то, что у Дуродолы многолетний опыт в боксе

«Человек — профессионал в своем деле, он настолько силен в этой сфере, что там нет никаких шансов», — отметил Заяц.

Поединок пройдет 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.