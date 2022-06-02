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Исмаилов о бое с Кудряшовым: «Ему сначала нужно пережить Вагабова»

Исмаилов отреагировал на возможный бой по правилам бокса с Кудряшовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Исмаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Средневес Магомед Исмаилов ответил на вопрос о том, хотелось бы ему провести бой по правилам бокса с профессиональным боксером Дмитрием Кудряшовым.

«Ему сначала нужно пережить Вагабова, — сказал Исмаилов на пресс-конференции PRAVDA. — Вы меня на ринге увидите, а вот с кем — на данный момент я не могу ответить, потому что у меня есть запланированный большой бой со Шлеменко. Я буду боксировать, но с Дмитрием ли или с кем-то другим, я не могу ответить».

Следующий бой с участием Дмитрия Кудряшова состоится на турнире PRAVDA, который пройдёт 11 июня в Москве.

Бой Исмаилова против Александра Шлеменко состоится в конце августе в лиге RCC.

Магомед Исмаилов
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