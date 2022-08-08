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Сегодня, 09:35

Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Фьюри и Усика

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что он заинтересован в организации поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0).

«Надеюсь, что Александр победит Джошуа, потому что я поговорил с его людьми и думаю, что они хотели бы подраться с Тайсоном Фьюри. Надеюсь, что этот бой получится организовать в декабре или в начале следующего года», — сказал Арум на конференции Barbershop Conversations.

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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