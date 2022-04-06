Боб Арум не исключил боя Сауля Альвареса и Артура Бетербиева

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в следующем году он поговорит с командой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) об организации боя за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса.

«Я никогда не обсуждал это с Канело или его тренером Эдди Рейносо, — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — У меня с ними отличные отношения, но до сих пор я с ними об этом не говорил. Возможно, в следующем году, если Головкин проиграет, я поговорю с Канело об организации боя за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса».

Сейчас чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе является Артур Бетербиев (17-0). Российский и канадский боксер проведет 18 июня в Нью-Йорке объединительный бой с чемпионом WBO в полутяжелом весе американцем Джо Смитом (31-3).

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.