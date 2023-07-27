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Сегодня, 14:49

Боб Арум назвал трех сильнейших панчеров в боксе

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0), чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) и чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) — лучшие панчеры в боксе на данный момент.

«Мне очень повезло, что у меня есть три самых мощных панчера в боксе. Это [Наоя] Иноуэ, [Артур] Бетербиев и Тайсон Фьюри. Мои бойцы не валяют дурака, они выходят на ринг, чтобы нокаутировать другого парня», — сказал Арум в интервью Boxing News.

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.

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