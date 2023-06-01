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Сегодня, 08:57

Боб Арум дал прогноз на бой Уайлдера и Джошуа

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) победит бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Единственный вопрос в бою Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа, на мой взгляд, заключается в том, в каком раунде Уайлдер нокаутирует Джошуа. Но, поверьте мне, он нокаутирует Джошуа», — сказал Арум Boxing Social.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября 2022-го на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Джошуа в прошлом бою ?победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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