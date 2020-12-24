Блогер-боксер Джейк Пол сделал пародию на Макгрегора, Дану Уайта и других звезд ММА

YouTube-блогер и профессиональный боксер Джейк Пол сделал пародию на президента UFC Дану Уайта, бывших и нынешних бойцов UFC Конора Макгрегора, Майкла Биспинга, Нейта Диаса, Бена Аскрена, а также на бойца Bellator Диллона Дэниса. Видео он разместил у себя в соцсетях.

Ранее Пол вызывал на бой по правилам бокса Макгрегора и Дэниса. Также в СМИ прошла информация, что он может провести боксерский поединок с Беном Аскреном.

В ночь на 29 ноября 23-летний Пол нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. Всего у него на счету две победы в двух боях в профессиональном боксе.