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Ближайший бой Бетербиева может пройти 28 марта в Москве

11:51
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Поединок между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном может пройти 28 марта в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее бой должен был пройти в Китае, однако китайская сторона не выплатила необходимую сумму за право на проведение поединка. В этом бое россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе 34-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений — 16 побед (10 нокаутом).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7492577

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