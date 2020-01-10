Ближайший бой Бетербиева может пройти 28 марта в Москве

Поединок между чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном может пройти 28 марта в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее бой должен был пройти в Китае, однако китайская сторона не выплатила необходимую сумму за право на проведение поединка. В этом бое россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе 34-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений — 16 побед (10 нокаутом).