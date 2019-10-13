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Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

07:29
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Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг. По итогам 12-раундового боя, прошедшем в Чикаго, судьи единогласно отдали победу российскому боксеру.

Теперь у 28-летнего россиянина 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, а у 31-летнего доминиканца 20 побед (15 нокаутом), 3 поражения и ничья.

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