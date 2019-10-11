Бивол уверен, что сохранит титул WBA в бою с Кастильо

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Дмитрий Бивол выразил уверенность в том, что не расстанется с титулом после поединка с представителем Доминиканской Республики Ленином Кастильо.

Поединок пройдет 12 октября в Чикаго (США, штат Иллинойс).

— Я рад находиться в Чикаго. Это красивый чистый город, мне он понравился, — сказал Бивол, слова которого приводятся на сайте компании «Мир бокса». — У нас были сложности с поиском соперника для этого боя. Но Ленин Кастильо и его команда приняли этот бой, благодарю их за это. Надеюсь, мы покажем отличный бой в субботу для всех поклонников бокса. Мой пояс останется у меня.

— Для меня это очень большой шанс. Это мое первое посещение Чикаго, и я рад, что у меня есть возможность забрать чемпионский пояс у Дмитрия Бивола в субботу, — отметил Кастильо.