Бивол считает, что Ковалев лучше Альвареса. И вот почему

Российский боксер Дмитрий Бивол считает, что чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев лучше боксирует, чем мексиканец Сауль Альварес.

— Именно по боксу мне больше нравится Сергей, его никто не смог перебоксировать за всю его карьеру, — цитируют «РИА «Новости» Альвареса. — Тот же Элейдер Альварес проигрывал по боксу, просто попал несколько случайных ударов. Того же Андре Уорда в первом бою Сергей тоже перебоксировал, а во втором поединке Ковалев тоже хорошо вел бой, но потом пропустил правой и начал пропускать ниже пояса.

Но самое большое «но» — функциональное состояние Сергея и возраст. На это и будет обращать внимание Альварес. Если Сауль дышит как паровоз, то у Сергея с этим похуже. Будем болеть за Сергея, в этом поединке реально победить.

Ранее стало известно, что Альварес и Ковалев завершают сделку по бою, который состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. Поединок состоится в полутяжелом весе.