Бивол рассказал о своем знакомстве с Тайсоном Фьюри

Российский боксер Дмитрий Бивол дал свой прогноз на бой британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. По его словам, ему больше импонирует Фьюри.

— По боксерским качествам, конечно, мне импонирует Фьюри, — цитирует Бивола «РЕН ТВ». — Мне нравится его движение на ногах, мне нравится его легкость, расслабленность в ринге. Уайлдер — это, конечно, нокаутер. Всегда интересно, когда встречаются два разных стиля. Это показал нам их первый бой, где Уайлдер отправил на настил ринга дважды Фьюри. Фьюри контролировал бой, он хорошо выиграл его по очкам.

Фьюри иногда может взять и оставить три пояса, как у него было. Сказал: «Я буду отдыхать. Я больше не боксирую.» Но, надеюсь, что он подойдет в хорошей форме и мы увидим зрелищный поединок.

Он как-то приезжал ко мне на бой в Монако. Мы с ним знакомы. Я за него. Наверное, хотел, чтобы он выиграл.

Фьюри вносит в бокс что-то интересное. То есть, бывают люди, которые пытаются как-то заниматься треш-током, но у них это как-то топорно получается. А у Фьюри это исходит изнутри. Мне кажется, что он такой человек: веселый, шутит постоянно. Есть люди, которые это наигранно делают.

На счету у американского бойца Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. Фьюри никогда не знал поражений: в его активе 29 побед, 20 из них нокаутом.