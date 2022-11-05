Бивол — Рамирес: началась прямая трансляция боя

В ночь на 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит бой российского боксера Дмитрия Бивола и мексиканца Хильберто Рамиреса.

Смотреть прямую трансляцию боя Бивол — Рамирес можно на Первом канале. Встреча проходит на 18-тысячной «Этихад Арене».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний россиянин Бивол в профессиональном боксе одержал 20 побед (11 нокаутом), а 31-летний мексиканец Рамирес — 44 победы (30 нокаутом) и также не имеет ни одного поражения.