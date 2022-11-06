Бивол — о победе над Рамиресом: «Я могу боксировать лучше»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом. Россиянин защитил титул WBA в полутяжелом весе.

«Я могу боксировать лучше. Мне противостоял очень хороший соперник. Он здорово бил по корпусу. Я эти удары чувствовал, но не так, чтобы очень серьезно. Я доказал себе, что могу боксировать на мировом уровне. Я доказал себе, что являюсь большим чемпионом. Кто следующий соперник? Решать не мне, а всей команде», — сказал Бивол.

Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.