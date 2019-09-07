Бивол понимает, что в октябре не встретится с топовым соперником

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что понимает, что в октябре проведет бой не с топовым соперником.

Свой предыдущий бой Бивол провел в марте в США, когда защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе в бою с американцем Джо Смитом-младшим. В активе россиянина 16 побед в 16 поединках.

— У меня идут спарринги. Есть приблизительная дата боя — 12 октября. Но это еще не точно, плюс сейчас ищут оппонента, — цитирует «РИА Новости» Бивола. — Хотя свободных соперников не так много. Если адекватно оценивать нынешнее положение, то мне даже трудно сказать, с кем я хотел бы встретиться. Понимаю, что большой бой я не получу, потому что все чемпионы в моем дивизионе заняты. И во втором среднем весе у всех свои планы.

?Поэтому мне сейчас хочется просто провести защиту, чтобы долго не застаиваться. В любом случае я ко всем боям готовлюсь серьезно, но этот поединок будет не тем, который мне хотелось бы получить, — продолжил собеседник агентства. — Сейчас уже радует, что мне предлагают дату. Мы ожидали, что побоксируем с Маркусом Брауном, а он проиграл Жану Паскалю. И этот вариант отпал.