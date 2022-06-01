Бивол ответил, рассматривал ли он бой с Геннадием Головкиным

Непобежденный чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что он никогда не рассматривал возможность проведения боя с Геннадием Головкиным. Об этом Бивол рассказал в подкасте Григория Дрозда.

— Ты рассматривал когда-нибудь возможность провести бой с Головкиным?

— Нет, никогда, если честно. Настолько разные весовые. Мне недавно задавали такой вопрос: «Что если Геннадий выиграет у Канело, а потом вы подеретесь с Головкиным?» Я никогда не думал о том, «что если...». Нужно исходить из того, что мы имеем.

Также россиянин предполагает, что в третьем бою у Сауля Альвареса (57-2) будет преимущество перед Геннадием Головкиным (42-1) благодаря опыту его выступлений в весовой категории и возрасту.

— Третий бой Альвареса с Головкиным будет в сентябре. Как думаешь, чем Сауль лучше Геннадия и наоборот? Твое видение их третьего боя?

— Не знаю, как сложится этот бой. Даже прогноз не буду делать. Но могу сказать, чем лучше Канело. Он уже не раз боксировал в этой весовой категории, в 76, и даже в полутяжи поднимался. Я думаю, он будет чувствовать себя чуть комфортнее. Но кто знает, может, Геннадию давно нужно было подняться сюда, может, он будет чувствовать себя намного лучше. Тем не менее у Канело уже есть опыт в этом весе.

— И возраст еще.

— И возраст тоже не в плюс Геннадию идет, конечно. Мы же понимаем, что с возрастом реакция становится немного другой. Может, отношение к тренировкам становится лучше, но организм же у нас не вечный. Организм может сыграть свою роль. Может, на психологии Канело скажется поражение. Это может сыграть ему в плюс, а может и в минус. Он может захотеть реабилитироваться, а может подумать: «Ну, я проиграл, как-то настроение уже не такое».

— А Гена на опыте, что-то подсмотрел и может что-то использовать.

— Да, может, он что-то для себя поймет, когда посмотрит мой бой. Когда я смотрю какие-то другие бои, понимаю какие-то новые вещи для себя. Необязательно что-то беру, но что-то открываю для себя.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября.

На кону третьего боя между Альваресом и Головкиным будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Для 40-летнего казахстанца это будет первый бой в карьере вне средней весовой категории.