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Сегодня, 14:02

Бивол ответил, готов ли он подраться с Джейком Полом

Давид Хачатрян
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Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что он не горит желанием провести матч-реванш с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2). Также он добавил, что не собирается драться со звездами не из мира профессионального бокса.

«Бой с Канело? Это бизнес, но у меня есть [другая] цель. Я хочу двигаться вперед [подраться за статус абсолютного чемпиона мира], — сказал Бивол YouTube-каналу Fight Hub TV. — Я уже говорил, что у меня осталось не так много времени в боксе. Скоро мне исполнится 32 года, и я намерен зайти так далеко, насколько смогу. Подраться с Канело еще раз — это неплохой вариант, но мой приоритет — еще один пояс.
Да, деньги — это хорошо, но наследие — еще лучше. Все любят деньги, в том числе и я. Но деньги — это не то, ради чего я пришел в бокс. Я хочу творить историю. Если бы меня волновали только деньги, то меня бы здесь не было.
100 процентов, я не хочу драться до 40 лет. Я не думаю о выставочных боях, потому что сфокусирован только на своей профессиональной карьере. Мне более важен сам бокс, чем элемент шоу. Подраться с Джейком Полом? Я не вижу себя в поединке с кем-то, кто не из мира бокса».

Бивол встретится с Хильберто Рамиресом (44-0) 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). На кону будет стоять пояс WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
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