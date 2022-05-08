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Сегодня, 10:57

Бивол объяснил, за счет чего смог победить Альвареса

Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец Дмитрий Бивол рассказал, за счет чего одержал победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Он выбрасывал только силовые удары, с вложением. И после них он немного уставал. Канело хорошо дерется, когда он контрпанчер, но я заставил его идти вперед, и я сам стал контрпанчером. Вот был ключ к победе. С самого начала боя я видел все его удары, видел, что он хочет делать. Я давал ему вкладываться в эти сильные удары, а потом сразу отвечал, когда он уставал», — сказал Бивол после боя.

Также россиянин заявил, что у «Канело» нет природной силы.

«Я могу ударить сильно, когда сосредоточенно захочу это сделать, но некоторые есть люди, которые просто руки бросают, и у них очень жесткие кулаки, прям есть природная сила. У Канело я не почувствовал, что у него есть природная сила именно для этого веса. Он именно прям старался зарядиться, вложиться, это не природная сила. Я верил в себя. Я знал, что он будет заряжаться в удары, будет бить мне по корпусу, по руке, будет бить левый хук. Я ожидал этого, и это произошло», — добавил Бивол.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс. 31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере.

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса. «У Канело нет природной силы удара, я видел все, что он хотел сделать». Дмитрий Бивол — слова после боя

Бокс
Дмитрий Бивол
Карлос Алькарас
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