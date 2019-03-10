Бивол может провести следующий бой в июле или августе

Российский боксер Дмитрий Бивол, возможно, проведет следующий бой в июле-августе нынешнего года. Об этом сообщил его менеджер Вадим Корнилов.

- Следующий бой Бивол может провести в июле-августе, - цитирует Корнилова ТАСС. - Подождем, может быть, WBA даст претендента на титул. Возможно, бой будет в весовой категории ниже.

Ранее Бивол по очкам единогласным решением судей победил американца Джо Смита. Россиянин в четвертый раз защитил титул WBA в полутяжелой весовой категории. Поясом он владеет с ноября 2017 года. В профессиональной карьере он провел 16 боев и все выиграл.