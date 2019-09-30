Бивол хотел бы проводить 2-3 боя в год

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с доминиканцем Ленином Кастильо. Поединок состоится 12 октября.

— У нас было несколько вариантов соперников, с которыми велись переговоры. В итоге 12 октября я встречусь с Ленином Кастильо, — цитируют «Известия» Бивола. — Сейчас он находится в достаточно хорошей форме, так как готовился к турниру в ноябре. Это сильный соперник, стойкий боксер, который хорошо работает в контратаке. Достойный оппонент. Кастильо участвовал в Олимпийских играх 2008 года, а в прошлом году провел конкурентный бой с Маркусом Брауном.

— С какой периодичностью планируете выступать дальше?

— Мне бы хотелось проводить два-три боя в год. Но тут есть много нюансов. В частности, всё будет зависеть от того, как я выступлю 12 октября, какими будут дальнейшие предложения по соперникам.