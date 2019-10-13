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Бивол готов провести бой с Альваресом

08:05

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго и защитил титул.

— Рад, что победил, — цитирует ТАСС Бивола. — Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем — не имеет значения.

Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993898

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