Бивол готов провести бой с Альваресом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее Бивол единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в поединке в Чикаго и защитил титул.

— Рад, что победил, — цитирует ТАСС Бивола. — Всегда можно выигрывать красивее, выигрывать нокаутом. Но мы развиваемся и можем занести себе в актив этот бой. Я готов боксировать с другими чемпионами, с кем — не имеет значения.

Интересно ли встретиться с Альваресом в случае его победы? Конечно.