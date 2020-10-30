Битва взглядов Усик vs Чисора: британский боксер появился в эффектном гриме

Украинский боксер Александр Усик и британец Дерек Чисора провели битву взглядов перед боем, который пройдет в Лондоне 31 октября.

При этом британец появился в эффектном гримме, а украинец был в маске.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в 00:30 по московскому времени.

33-летний украинец провел 17 поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.