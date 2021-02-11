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«Безумный Макс» провел тренировку с Костей Цзю

16:00

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим «Безумный Макс» Новоселов провел тренировку с бывшим абсолютным чемпионом по боксу Константином Цзю, сообщает РЕН ТВ.

Новоселов провел занятие с Цзю в рамках подготовки к поединку с бывшим игроком в американский футбол Денисом «Большим папой» Вильдановым по правилам бокса.

Бой Новоселова и Вильданова состоится на турнире «Короли ринга» в Москве, который состоится 20 февраля. Главным поединком вечера станет бой Федора Чудинова с Айзеком Чилембой. Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/801340-bezumnyi-maks-vstretilsia-na-ringe-s-kostei-dziu

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