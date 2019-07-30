"Бездействие местных чиновников". Валуев - о пожарах в Сибири

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита"Николай Валуев​ ​опубликовал новую фотографию в Instagram. Бывший боксер выразил мнение, что ситуация с пожарами в Сибири связана с небрежным отношением к природе в регионе.

Ранее сообщалось, что на территории РФ было зафиксировано 164 лесных пожара, причиной которых является аномальная жара и отсутствие дождей.

"На сегодняшний день можно сделать вывод, что ситуация с пожарами в Сибири является следствием головотяпства и следования правилу, что мол, пока пожар далеко от человеческого жилья, его тушить не обязательно. Эти доводы, кстати, часто звучали в последнее время, как оправдание бездействия местных чиновников. Это в свою очередь не может не вызывать чувство сильнейшего отторжения подобных объяснений, ведь при достаточном ветре и распространении огня, обстановка может и уже меняется в совершенно противоположную сторону, причем сценарий крайне негативный.

В огне гибнут сотни тысяч, даже миллионы гектаров тайги, это приносит невыносимые муки местным жителям, гибнет флора и фауна первозданной природы, а это еще и легкие планеты. У меня лично за последние годы вообще создается впечатление, что кое-где человек намеренно создает очаги возгорания, чтобы скрыть места незаконных вырубок. Необходимо срочно пересматривать нормативные документы, которые являются причиной столь глобальных катастроф, как мы с вами видим сегодня в Сибири.

Уповать на дождик бесполезно. Он, конечно, когда-то пройдет, но сколько лесных массивов перестанет существовать к тому времени, одному Богу известно. Прежде всего, это должно коснуться МПР, МЧС. Соответствующие запросы мы с коллегами сделали. Дальше будет работать прокуратура", – подписал фото Валуев.

Ранее возмущение ситуацией выразили российские лыжницы Юлия Белорукова и Анастасия Седова, а также игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.