Бетербиев: «Уже устал от разговоров, что завидую Усику»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) признался, что устал слышать о чемпионе WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александре Усике (20-0). Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Ты с ним [Усиком] до этого уже боксировал?

— Да, на одном чемпионате, и еще была матчевая встреча в Калининграде.

— Знаю, что ты посылал его в нокдаун.

— Да, два раза. На чемпионате мира и на Олимпиаде.

— В корпус или в голову?

— В корпус.

— Левой рукой?

— Правой. Он же левша. Я правой ударил. Судья показал, что я ударил его за спину. Как можно ударить левшу за спину правой рукой? Многие не знают этот момент. Тогда у меня забрали 3 очка. Они отсчитали нокдаун и сделали замечание. Когда делают замечание, это минус 2 очка. Еще и нокдаун аннулировали — еще минус очко. А Усик... Кто хочет, может посмотреть наш бой на Олимпиаде — бегал, кружил, и считали: нормально.

— Ты считаешь, что выиграл тот бой?

— Я считаю, что не проиграл. И не один я так считаю. Перед боем с Ярдом нас пригласили на поединок Фьюри с Чисорой. Мы ехали с другом, вместе с нами боковой судья. Мой друг любопытный, любит много вопросов задавать. Он показал этому судье наш бой с Усиком на Олимпиаде и спросил, кто выиграл. Тот судья сказал, что я выиграл. Причем он меня не узнал, друг только потом сказал ему, что это я боксировал.

На самом деле я уже устал от разговоров о том, что я завидую Усику или что-то такое. Мне задают вопросы — я отвечаю. Никаких проблем не вижу. Я тоже добился каких-то результатов в профессиональном боксе, зачем мне ему завидовать? Он делает свою работу, я уважаю его, как и каждого боксера. Быть боксером не очень легко.

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.