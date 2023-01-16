Бетербиев: «Мы с Биволом никогда не были друзьями»

Бетербиев заявил, что он никогда не был с Биволом друзьями

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) раскритиковал чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) за то, что их бой до сих пор не состоялся.

«Мне нужен Бивол. Я предпочитаю подраться с ним, потому что у него есть то, что мне нужно, — приводит слова Бетербиева Boxing Scene. — Надеюсь, я подерусь с ним в 2023 году, но задержка не с моей, а с его стороны. Последние три года он говорил, что свой следующий бой проведет против меня, но за это время я провел объединительные поединки против Александра Гвоздика и Джо Смита. Я делал, а он говорил.

Мы вместе выступали за сборную по любителям, я знал его еще тогда. Мы не общались лет 10. Тогда он весил 75 килограмм и был для меня слишком маленьким. Мы никогда не были друзьями".

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Ранее Бивол стал первым российским боксером, ставшим боксером года по версии американской ассоциации журналистов за всю 84-летнюю историю премии.