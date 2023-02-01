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Бетербиев: «Нет никаких проблем, чтобы провести бой с Биволом, если он захочет»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в разговоре с журналистами в аэропорту Домодедово высказался о возможном противостоянии с Дмитрием Биволом.

— Оцените вероятность того, что ваш поединок с Биволом не удастся провести?

— Никаких проблем нет в том, чтобы провести бой, если он захочет.

— А если этого поединка не будет, расстроитесь?

— Нет, зачем мне расстраиваться? Я выиграл, что смог. Если не суждено, значит не суждено. Что делать.

На счету Бетербиева в профессиональном боксе 19 побед и 0 поражений. В последнем поединке Бетербиев досрочно в 8-м раунде выиграл у британца Энтони Ярда.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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