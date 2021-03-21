Бетербиев: «Я не забыл нелестные слова Ковалева»

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал на пресс-конференции, что его не интересует поединок с Сергеем Ковалевым. В субботу Бетербиев провел первый профессиональный бой в России — в Москве он победил техническим нокаутом в 10-м раунде немца Адама Дайнеса.

— Хабиб Нурмагомедов, говоря о Коноре Макгрегоре, сказал, что боец не может дважды выйти на пик формы. А вы как думаете — Сергей Ковалев сможет снова выйти на пик формы? Учитывая его дисквалификацию, — спросил корреспондент «СЭ».

— Я, честно говоря, с ним не общаюсь. Зачем мне такой вопрос задавать? Если бы я с ним дружил, если бы он делился со мной своим состоянием. А так мы не общаемся. Зачем мне такой вопрос задавать?

— Ваше мнение о Сергее Ковалеве всегда интересно.

— Знаете, Сергей Ковалев, когда был чемпионом, позволял себе нелестно высказываться. Наверное, настроение хорошее было. Но мы же понимаем, какие боксеры, боксеры так высказываются. Поэтому на это надо делать скидку. Я сделал. Но, конечно, я все это помню. Я это не забыл. Но для меня в первую очередь [важна] спортивная составляющая. Когда у него был чемпионский пояс — он мне был интересен. Реально. Ну все в совокупности. А сейчас у него нет чемпионского пояса — зачем мне драться с ним? Смысла в этом я не вижу.

(Илья Андреев)