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Бетербиев вышел на бой с Ярдом с канадским флагом

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

При этом на бой Бетербиев вышел с канадским флагом — уроженец Дагестана является гражданином североамериканской страны.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.

Артур Бетербиев
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