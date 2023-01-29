Бетербиев вышел на бой с Ярдом с канадским флагом

Российский боксер Артур Бетербиев победил британца Энтони Ярда в поединке за чемпионские пояса WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.

При этом на бой Бетербиев вышел с канадским флагом — уроженец Дагестана является гражданином североамериканской страны.

На счету Бетербиева 19 побед (все — нокаутом) в 19 поединках в профессиональной карьере. 38-летний боксер в седьмой раз защитил чемпионский пояс IBF, в четвертый раз — титул WBC и впервые защитил титул WBO.