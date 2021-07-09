Бетербиев рассказал о подготовке Мурата Гассиева к бою с немцем Майклом Валлишем

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от боя российского тяжеловеса Мурата Гассиева против немца Майкла Валлиша, который пройдет 22 июля в Москве.

«Он серьезно готовится, я видел, как он тренируется. Он очень серьезно подходит к боям, все оставляет за бортом во время подготовки. У него соперник сменился, всегда сложно, когда это происходит, но что делать? Это жизнь. Как я знаю, Мурат Гассиев тренируется в последнее время в Кисловодске.

Желаю ему выиграть, показать красивый и зрелищный бой, чтобы все у него получилось. Он перешел в тяжелый вес, ему надо чуть-чуть больше побоксировать, два, три, четыре или пять раундов. А в идеале двенадцать раундов, но посмотрим, что ему даст соперник. Ему надо почувствовать. Когда ты покупаешь новые туфли, тебе же в них надо походить. То же самое в боксе», — цитирует Бетербиева сайт «РЕН ТВ».

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед (20 КО) и одно поражение в профессиональном боксе. Он был чемпионом мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. В 2020 году дебютировал в супертяжелом весе, нокаутировав в первом раунде албанца Нури Сефери.