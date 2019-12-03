Бетербиев проведет защиту титула IBF

Российский боксер Артур Бетербиев проведет первую обязательную защиту титула чемпиона по версии IBF. Его соперником станет китаец Менг Фанлонг, сообщает Boxing News 24.

Промоутеры также хотели, чтобы Беретбиев поставил на кон и свой чемпионский пояс WBC, однако организация отвергла такую возможность.

Ранее Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF. Российский спортсмен одержал победу нокаутом в десятом раунде.