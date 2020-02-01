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Бетербиев проведет бой на футбольном стадионе «Зенита»

1 февраля 2020, 22:50
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет бой в Санкт-Петербурге в августе 2020 года, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

— В этом году конгресс WBC пройдет в Санкт-Петербурге в августе. Проведем его на стадионе «Зенита», 70 тысяч болельщиков соберем. В главном бою выступит Артур Бетербиев. Переговоры уже провели, — сказал Кремлев.

В активе 35-летнего уроженца Хасавюрта 15 побед (15 досрочных) и ни одного поражения. 28 марта в канадском Квебеке пройдет его бой с китайцем Мэн Фальлунем (31 год, 16-0). (Михаил Потапов)

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