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Бетербиев: «Я вообще не фанат бокса. Отношусь к боксу как к работе»

Бетербиев заявил, что относится к боксу как к работе
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) сообщил, что с приходом в профессиональный бокс относится к своим поединкам как к работе.

«Я вообще не фанат бокса, не люблю бокс, — сказал Бетербиев в интервью «СЭ». — Я занимаюсь боксом, потому что этой мой заработок. Я отношусь к боксу как к работе. Были времена, когда я хотел стать олимпийским чемпионом. Олимпиада меня и привела бокс, это и была такая искра. Когда пришел в профессионалы, то это был уже заработок, бизнес».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

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