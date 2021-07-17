Бетербиев пожелал Гассиеву удачи в поединке с немцем Валлишем

Чемпион по версии WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поделился мнением о предстоящем поединке Мурата Гассиева с Михаэлем Валлишем.

«Я думаю, для Мурата сейчас любой бой — это серьезный бой, потому что тяжелый вес, надо вкататься в этот вес, чуть-чуть почувствовать себя. И я думаю, это не самый важный бой в его карьере в тяжелом весе, это только начало, надеемся, что у него все получится. В тяжелом весе, я все-таки думаю и надеюсь, что они с Александром Усиком встретятся в тяжелом весе, и мне кажется, там есть интрига, еще сохраняется интрига в тяжелом весе, так как они встречались в первом тяжелом, там были свои причины, почему Мурат не смог выступить в полной мере. А так желаю дальше Мурату, чтобы без травм все прошло, как он задумал. Удачи!» — приводит «РЕН ТВ» слова Бетербиева.

Предыдущий поединок 27-летний Гассиев провел в октябре 2020 года против албанца Нури Сефери. Всего на счету россиянина 27 побед и 1 поражение, 1 бой признан несостоявшимся. У 35-летнего Валлиша 22 победы и 4 поражения.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Майклом Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».