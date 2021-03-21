Бетербиев попросил организовать ему бой с Майком Тайсоном

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал на пресс-конференции, что хотел бы провести бой с легендой бокса Майком Тайсоном.

— Есть боксер, с которым вы бы очень хотели провести бой? — спросил корреспондент «СЭ».

— Они уже не живые... Мохаммед Али, Майк Тайсон... Ну Майк Тайсон живой еще (смех в зале). Имею в виду, что они уже не действуют. С Майком Тайсоном было бы даже интересно просто тренироваться. Реальный ли он сейчас Майк Тайсон, и ли уже не тот.

— А есть шанс?

— Потренироваться — да, — отметил промоутер Владимир Хрюнов.

— Организуйте мне бой с ним [с Тайсоном]. Посмотрим, — сказал Бетербиев.

54-летний Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом, который закончился вничью.

(Илья Андреев)