Бетербиев попросил организовать ему бой с Майком Тайсоном
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал на пресс-конференции, что хотел бы провести бой с легендой бокса Майком Тайсоном.
— Есть боксер, с которым вы бы очень хотели провести бой? — спросил корреспондент «СЭ».
— Они уже не живые... Мохаммед Али, Майк Тайсон... Ну Майк Тайсон живой еще (смех в зале). Имею в виду, что они уже не действуют. С Майком Тайсоном было бы даже интересно просто тренироваться. Реальный ли он сейчас Майк Тайсон, и ли уже не тот.
— А есть шанс?
— Потренироваться — да, — отметил промоутер Владимир Хрюнов.
— Организуйте мне бой с ним [с Тайсоном]. Посмотрим, — сказал Бетербиев.
54-летний Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом, который закончился вничью.
(Илья Андреев)
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