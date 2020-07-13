Бетербиев попал в топ-10 боксеров мира по версии MMA Sucka

Канадский портал MMA Sucka составил рейтинг боксеров вне зависимости от весовых категорий. Его возглавляет Сауль Альварес. На второй позиции украинец Василий Ломаченко, третий — британец Тайсон Фьюри.

Далее в рейтинге в порядке очередности: Теренс Кроуфорд, Наойя Инуэ, Александр Усик, Эррол Спенс, Артур Бетербиев, Мэнни Пакья, Джош Тэйлор и Хосе Карлос Рамирес.

На счету чемпиона WBC и IBF Бетербиева 15 побед в 15 боях. В октябре 2019 года 35-летний россиянин техническим нокаутом победил Александра Гвоздика.