Бетербиев получил травму ребра. Его бой с Дайнесом отложен

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что получил травму ребра. Его бой с немцем Адамом Дейнесом отложен на более поздний срок.

Поединок Бетербиева и Дейнеса должен был состояться 23 октября в Москве.

Изначально Бетербиев должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэн Фаньлуна в конце сентября. Однако из-за пандемии коронавируса у китайского боксера возникли проблемы с визой, после чего 35-летнему россиянину подобрали другого соперника.