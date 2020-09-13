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Бетербиев получил травму ребра. Его бой с Дайнесом отложен

11:05
Артур Бетербиев. Фото Instagram.
Артур Бетербиев. Фото Instagram.
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Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что получил травму ребра. Его бой с немцем Адамом Дейнесом отложен на более поздний срок.

Поединок Бетербиева и Дейнеса должен был состояться 23 октября в Москве.

Изначально Бетербиев должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэн Фаньлуна в конце сентября. Однако из-за пандемии коронавируса у китайского боксера возникли проблемы с визой, после чего 35-летнему россиянину подобрали другого соперника.

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