Бетербиев получил травму ребра. Его бой с Дайнесом отложен
Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев сообщил, что получил травму ребра. Его бой с немцем Адамом Дейнесом отложен на более поздний срок.
Поединок Бетербиева и Дейнеса должен был состояться 23 октября в Москве.
Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. ? Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья! @akhmat_boxing @toprank @russianboxingfederation #бокс #Бетербиев #boxing #Чечня #Грозный #Beterbiev
Изначально Бетербиев должен был провести обязательную защиту по линии IBF против китайца Мэн Фаньлуна в конце сентября. Однако из-за пандемии коронавируса у китайского боксера возникли проблемы с визой, после чего 35-летнему россиянину подобрали другого соперника.