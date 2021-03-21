Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал защиту титулов в поединке против немца Адама Дайнеса.

«Спасибо всем, кто смотрел этот бой. Чуть-чуть волнительно проводить первый бой в России. Мой тренер в девятом раунде сказал «Проснись». Так что я сегодня спал, но это не умаляет работу моего соперника, он хорошо держался. Спасибо прославленному клубу «Ахмат», спасибо Рамзану Кадырову, который держит на пульсе все события. Постараюсь прославлять нашу страну. Когда в следующий раз меня увидите? Да хоть завтра. Про бой? Тогда послезавтра (смеется), — сказал Бетербиев после боя.

Поединок Бетербиев — Дайнес должен был пройти еще в октябре 2020 года, однако был перенесен дважды.

36-летний Бетербиев в карьере провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего Дайнеса 19 побед, 2 поражения и 1 ничья.