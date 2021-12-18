Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

Российский боксер Артур Бетербиев защитил чемпионские титулы по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

В главном событии боксерского шоу Top Rank в Монреале (Канада) 36-летний россиянин нокаутировал 31-летнего американца Маркуса Брауна в девятом раунде.

Artur Beterbiev is a bad, bad man ? #BeterbievBrowne pic.twitter.com/Nlf1qZQiJI — Top Rank Boxing (@trboxing) December 18, 2021

На счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках в профессиональной карьере, россиянин защитил титул IBF в пятый раз, а пояс WBC — во второй раз. На счету Брауна 24 победы в карьере, поражение от Бетербиева стало для американца вторым в карьере.