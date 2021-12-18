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Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

08:11
Артур Бетербиев нокаутировал Маркуса Брауна.
Артур Бетербиев нокаутировал Маркуса Брауна.
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Российский боксер Артур Бетербиев защитил чемпионские титулы по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

В главном событии боксерского шоу Top Rank в Монреале (Канада) 36-летний россиянин нокаутировал 31-летнего американца Маркуса Брауна в девятом раунде.

На счету Бетербиева 17 побед в 17 поединках в профессиональной карьере, россиянин защитил титул IBF в пятый раз, а пояс WBC — во второй раз. На счету Брауна 24 победы в карьере, поражение от Бетербиева стало для американца вторым в карьере.

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Иван Торопцев все материалы автора
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