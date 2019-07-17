Бетербиев назвал отличной новостью объединительный поединок с Гвоздиком

Российский боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев​ проведет объединительный бой с чемпионом мира WBC украинцем Александром Гвоздиком, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В среду, 17 июля, россиянин подписал контракт на бой. Поединок состоится 18 октября в США.



– У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США, – приводит слова Бетербиева пресс-служба Федерации бокса России.